«Чартова дюжина» назвала лучший дуэт года

Лучшим дуэтом 13-й национальной музыкальной премии «Чартова дюжина» стала группа 25/17 при участии Гарика Сукачёва и Александра Ф.Скляра. Коллаборация омских музыкантов и известных рокеров в песне «Златовласка» принесла им премию в номинации «Дуэт».



Эта песня опередила песню «Красиво» группы «АнимациЯ» и лидера группы «План Ломоносова» Александра Ильина, а также «Гудтаймс» - сингл «Пора Смириться».

13 февраля на новой площадке «ВТБ Арена» проходит юбилейный XIII фестиваль «Чартова дюжина» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио».

