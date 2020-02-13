«Чартова дюжина» назвала лучший дуэт года
Лучшим дуэтом 13-й национальной музыкальной премии «Чартова дюжина» стала группа 25/17 при участии Гарика Сукачёва и Александра Ф.Скляра. Коллаборация омских музыкантов и известных рокеров в песне «Златовласка» принесла им премию в номинации «Дуэт».
Эта песня опередила песню «Красиво» группы «АнимациЯ» и лидера группы «План Ломоносова» Александра Ильина, а также «Гудтаймс» - сингл «Пора Смириться».
13 февраля на новой площадке «ВТБ Арена» проходит юбилейный XIII фестиваль «Чартова дюжина» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио».
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