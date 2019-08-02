«Чайф» хайпанул на «антихайпе»
Группа выпустила новый клип на песню «Палуба», который вполне может служить иллюстрацией самого понятия «антихайп».
Группа «Чайф» выпустила клип на песню «Палуба». Она появилась в середине XX века: слова написал Геннадий Шпаликов, а музыку — Юрий Левитин. А ещё это любимая песня папы Владимира Шахрина. В ролике нет ничего провокационного, зато есть многочисленные друзья музыканта – наши любимые артисты. Антихайп может быть успешным – доказывает Владимир Шахрин. Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, как появилась идея мини-фильма. Подробности – только на НСН.
«Идея с видеорядом на песню «Палуба» (я не могу назвать это клипом, это скорее небольшой фильм) родилась у меня и у Арины Охлопковой (это наш Екатеринбургский режиссер). Идея была в тм, чтобы придумать абсолютно антихайповую историю, в которой не будет матерных слов, обнаженных женщин, какого-то прямого танцевального бита, скандальных кадров, а где будут просто хорошие стихи, хорошая мелодия и совершенно нормальные люди. Это – маленькая фантазия о том, что антихайп тоже может быть вполне себе успешным», - отметил музыкант.
Посмотреть этот замечательный мини-фильм от группы «Чайф» можно уже сейчас, а 7 августа в 16:00 по московскому времени – заходите в официальный Instagram группы – музыканты обещают выйти в прямой эфир.
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