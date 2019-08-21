«Чайф» готовит новую пластинку

У группы «Чайф» грядёт релиз. До Нового года коллектив планирует выпустить новый альбом, Владимир Шахрин заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что это будет пластинка классического винилового формата. Подробности – только на НСН.

«Мы выпустим, я надеюсь, в этом году. Весь альбом уже готов. Это – 9 песен, виниловый формат, где-то 42-44 минут. На виниловом носителе он тоже выйдет. Несколько песен с будущей пластинки вы уже, наверняка, слышали», - отметил артист.

Напомним, песня из грядущего релиза «Все девушки Бонда» участвует в хит-параде «НАШЕГО радио» «Чартова Дюжина». Заходите на nashe.ru и голосуйте за ваши любимые треки.

