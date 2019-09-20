«Чайф» едет в тур с необычной, «концептуальной» программой

«Чайф» готовится к большому туру. В 2020 году коллектив отметит своё 35-летие. Владимир Шахрин заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что по такому случаю команда заранее продумывает новую концертную программу, что для «Чайфа» - редкость. Подробности – только на НСН.

«Придумано называние, придумана концепция. Сейчас с художниками и постановщиками разрабатывается сценическое и световое решение, каким будет экранное оформление. По крайней мере, мы сделали программу. Для нас это – не очень традиционная вещь, когда мы пишем программу, в ней есть 27 песен и в этом порядке, от и до, в каждом городе мы будем ее играть. И это будет некое действие. Обычно мы программу пишем за полчаса до концерта, ориентируясь на собственное настроение и собственные желания: то же нам хотелось бы сегодня спеть. А это, все-таки, будет концептуальная программа», - подчеркнул артист.

До старта юбилейного тура «Чайф» порадует своих поклонников новым альбомом, куда войдет и песня «Все девушки Бонда». Поддержать этот трек в хит-параде «НАШЕГО радио» «Чартова Дюжина» можно прямо сейчас – на сайте nashe.ru.

