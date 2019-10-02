CASUAL выпускают новый альбом со «странным, непонятным, но красивым» названием
Презентация пластинки «Не умру по утру» пройдет уже в эти выходные. Тур с новым альбомом начнется в Туле.
4-го октября состоится официальный релиз нового альбома группы CASUAL. На пластинке будет 11 треков, у нее концептуальное название: «Не умру по утру». Команда отправится в тур с презентацией альбома. Алексей Яшин заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал о новой пластинке. Подробности – только на НСН.
«Альбом философский, как и пять предыдущих наших пластинок. Мы работали над ним почти два года. Будет красивая обложка, странное, непонятное название. Но тоже красивое. Это – хештег #неумрупоутру. Вот такие мы все оригинальные. Мы стартанем в Москве. Верней, предстарт будет в Туле 5 октября, а настоящий старт будет в Москве, вот там мы и представим новые песни. Всех очень ждем на наши концерты», - пояснил артист.
Московский концерт-презентация нового альбома группы CASUAL пройдет 6 октября в «Мумий Тролль Баре».
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