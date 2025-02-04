Бывшая солистка группы «Мираж» анонсировала юбилейный концерт в Кремле

В Кремле 26 февраля состоится большой юбилейный концерт Наталии Гулькиной с участием звезд эстрады.

Бывшая солистка группы «Мираж» известна своей публике хитами «Солнечное лето», «Безумный мир», «Я не хочу», «Электричество», «Волшебный мир». Эти и другие композиции стали настоящими гимнами 80-х.

Вскоре Наталия начала успешную сольную карьеру, радуя слушателей песнями «Дискотека», «Айвенго», «Это Китай», «Просто Мираж», «Никогда-никогда», «Делит» и многими другими.

Для своего юбилейного концерта «королева диско» подготовила специальную программу, объединяющую любимые хиты и несколько новых песен. Среди приглашенных гостей Николай Басков, Эльчин Азизов, Анита Цой, Татьяна Буланова, Хор Турецкого, Светлана Разина, Натали, Татьяна Овсиенко, школа-студия Аллы Духовой «Todes» , театр-студия «Непоседы».


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