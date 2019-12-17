Было легендарно! Фестиваль «НАШЕСТВИЕ. 20 ШАГОВ В ИСТОРИЮ» вернул 1999 год

Сергей Бобунец привязал первое «НАШЕСТВИЕ» к появлению масштабного рок-движения в России:

«Тот фестиваль был историческим моментом. Отсюда выросло огромное движение по всей стране, это часть нашей культуры. Ценность сегодняшнего мероприятия для меня лично в том, что я увидел несколько людей, с кем искренне обнимался без слов. Рок будет жив пока будут находиться люди-самородки, которые захотят посмотреть вглубь себя. Из радиостанции, которая поднимала волну, «НАШЕ Радио» превратилось в культурный институт. Та музыка, которую услышит молодежь через 10 лет, закладывается на «НАШЕм Радио». Музыкант признался, что следующий сингл после песни «Декабрь» уже готов. Сразу после Нового года, который Сергей планирует встретить на берегу Черного моря, выйдет в свет еще одна песня.

В завершении первого дня фестиваля певица Линда вновь свела публику с ума появлением на сцене Горбушки.

«НАШЕСТВИЕ» стало моим самым первым музыкальным фестивалем. Сказать, что это было волнительно - ничего не сказать. Это было действительно мощно, что-то неизведанное для меня, - призналась артистка. - Тогда в моей жизни был такой переломный момент. Мы как-будто освобождались от какой-то эмоциональной клетки и входили в новое вдохновение. Поэтому всё, что я воплощала на сцене, было органично и символично для меня, совпадало с моими личными ощущениями».

Второй день воспоминаний «НАШЕСТВИЯ» открывали Мультfильмы, презентовавшие «НАШЕму Радио» конфеты родной питерской фабрики имени Крупской.

«Мы хотели специально сохранить ретро звук, такие же аранжировки сделать. Ничего не поменялось, тот же свет, звук, реально будто совершили путешествие на 20 лет назад - встретились с друзьями, кого много лет не видели, правда, налет грусти остался. Столько времени прошло, все уже повзрослели», - ностальгировал бессменный лидер группы Егор Тимофеев.

Лидер группы PEP-SEE Анна Кипяткова нетривиально поделилась своими воспоминаниями о первом «НАШЕСТВИИ»:

«Не люблю возвращаться назад, но в этом случае концерт в Горбушке - это просто душевная тусовка, хорошие музыканты, почему бы и нет сказали мы себе. Первое «НАШЕСТВИЕ» запомнилось сумбурным. Мы прибежали после какого-то клубного концерта, нас вытолкнули на сцену, мы сыграли. Все было, как ураган. Сегодня сыграли все хиты «Вовочка», «Диско», «Лыжник». Ну никуда от этого не деться, это нормально, что за каждой группой есть такой перечень песен, который они обязаны исполнять. Воткнули и одну новую, которая крутится на «НАШЕм Радио».

Поделился своими воспоминаниями и вокалист коллектива Trubetskoy Павел Булатников:

«Мы участвовали в первом open-air «НАШЕСТВИИ». Тогда нас возили на каких-то таких УАЗиках, чтобы доехать до сцены, давали мешки из-под мусора для того, чтобы до нее дойти. Думаю, что все помнят, о чем я говорю. Сегодня мы сыграли mix из золотых хитов и своих лучших, как нам кажется, последних треков. Спасибо за праздничное настроение, люди пришли вспомнить все хорошее, послушать старое и услышать что-то новое».

«Горбушка для нас - знаковое место. Мы здесь играли на заре, когда набирали популярность, и вот спустя 20 лет мы опять в Горбушке. Для меня эти стены очень много значат. Даже если убрать публику можно играть в пустом зале, ведь вокруг стены «намолены». Само играется, ничего не надо», - признался человек-оркестр, лидер группы «Запрещенные барабанщики» Виктор Пивторыпавло.

«Все артисты и все фестивали, которые связаны с «НАШИм Радио», они душевные, живые, интересные. Группы все культовые и не пластмассовые, не искусственные, оставившие след в культуре и вообще в истории музыки начиная с 90-х и по сей день», - признался лидер группы Zdob Si Zdub Роман Ягупов.

Жирную панк-роковую точку фестивального марафона поставила группа «Тараканы!». Дмитрий Сид Спирин освежил в памяти свое первое «НАШЕСТВИЕ»:

«В 1999 году на фестивале в Горбушке нас не было, но зато мы сыграли летом 2000 года на ипподромном «НАШЕСТВИИ». Это был первый наш open-air, на котором мы давали концерт в принципе, то есть, конечно, выступали до этого на открытом воздухе, но на масштабном фестивале не доводилось. Было прикольно, что это большой ипподром, овальное пространство для лошадок, «пыль столбом» и т.д. Тогда «НАШЕСТВИЕ» длилось два дня, и я не помню в какой день выступали. Тогда мы играли короткий сет из 5-ти песен».



