Музыка
Кроме Бутусова, звание получили актрисы Полина Агуреева, Елена Морозова и Ирина Шевчук, хормейстер ансамбля «Русская песня» Петр Ключников, дирижер Большого симфонического оркестра имени Чайковского Денис Лотоев, актер театра Моссовета Юрий Черкасов.
Бутусов стал заслуженным артистом России
13 июня22:25
Владимир Путин присвоил известному певцу Вячеславу Бутусову звание «Заслуженный артист Российской Федерации», передает РИА «Новости».
Кроме Бутусова, звание получили актрисы Полина Агуреева, Елена Морозова и Ирина Шевчук, хормейстер ансамбля «Русская песня» Петр Ключников, дирижер Большого симфонического оркестра имени Чайковского Денис Лотоев, актер театра Моссовета Юрий Черкасов.
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ФОТО: Фотограф: Иван Кобяков
ТЕГИ:Вячеслав Бутусов