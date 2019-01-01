Музыка

Бутусов стал заслуженным артистом России

13 июня22:25

Владимир Путин присвоил известному певцу Вячеславу Бутусову звание «Заслуженный артист Российской Федерации», передает РИА «Новости».

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Кроме Бутусова, звание получили актрисы Полина Агуреева, Елена Морозова и Ирина Шевчук, хормейстер ансамбля «Русская песня» Петр Ключников, дирижер Большого симфонического оркестра имени Чайковского Денис Лотоев, актер театра Моссовета Юрий Черкасов.

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ФОТО: Фотограф: Иван Кобяков
ТЕГИ:Вячеслав Бутусов