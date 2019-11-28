Бутусов анонсировал мультипликационный клип

«Орден Славы», новая группа Вячеслава Бутусова, представила клип на песню «Дети сидят в интернете» с дебютного альбома. Прямо сейчас группа собирает средства через краудфандинг на выпуск альбома на CD и виниле. Проект продлится еще 15 дней. Среди вознаграждений есть даже чаепитие с Вячеславом Бутусовым в Санкт-Петербурге. А еще можно поучаствовать в работе над следующим видео на песню «Идиот» – мультипликационным, в стилистике «киберпанк». Вячеслав Бутусов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио» и раскрыл некоторые детали своей задумки. Подробности – только на НСН.

«Это была моя давняя мечта. И у меня даже было несколько попыток сделать мультипликационный клип. Но, видимо, планида была таким образом спроектирована, что нужно было отложить реализацию этой идеи до сегодняшнего момента. И, мне кажется, что это будет очень интересный мультик. Самостоятельное произведение», - пояснил артист.

Клип на песню «Идиот» группы «Орден Славы» и Вячеслава Бутусова должно появиться весной. А новое видео «Дети сидят в интернете» можно увидеть прямо сейчас.