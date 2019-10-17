BrainStorm: Наша история началась на консервной фабрике

Группа BrainStorm собирается показать, рассказать и спеть всю свою историю. Новая концертная программа будет приурочена к 30-летию коллектива. Если честно, сложно поверить, что группе уже 30 лет! Шоу «30 музыкальных историй» — это и ставшие классикой хиты, и совсем новые песни, и видео-ряд с архивными кадрами, и неожиданные специальные гости, имена которых пока держатся в секрете. Ренарс Кауперс заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио» и ведущие спросили артиста, есть ли точная дата создания группы Brainstorm. А он заодно рассказал, как всё начиналось. Подробности – только на НСН.

«Есть условный месяц, в котором была создана наша группа. В конце августа мы встретились с Меджиком. Это было на консервной фабрике. В Елгаве (славный город Елгава, 50 километров от Риги), можно сказать, пуп Земли. Вот там мы и встретились с Меджиком. Он уже играл с бас-гитаристом Муминьшем, в сентябре мы начали играть более активно, искали барабанщика, нашли, подписали с ним договор», - Ренарс Кауперс.

Концерты Brainstorm с новой программой «30 музыкальных историй» пройдут 4 декабря в московском Крокус Сити Холле и 6 декабря в петербургском клубе А2 Green Concert.

