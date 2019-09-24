Борзов выступил против бытового насилия

Найк Борзов выпустил сингл «Реакция на солнце» и клип на эту песню. С помощью этого релиза Найк и его команда решили привлечь внимание к проблеме бытового насилия в семье. Солнце может как подарить жизнь, так и разрушить её. В клипе это образ отца. Найк Борзов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал о метафизических смыслах новой работы. Подробности – только на НСН.

«История рассказанная в песне, в клипе показана бытовым, человеческим языком. То есть, переведена на образы и символы какого-то бытового социума. В данном случае – насилия в семье. Здесь, в этой видеоистории, отец – в роли солнца. Но солнцем может быть все, что угодно, все, от чего мы зависим. Это может быть любая цель, любое устремление, любая идея – фикс. В общем, что-то, что дарит поток жизни, когда ты живешь, а не существуешь», - пояснил артист.

В описании клипа «Реакция на Солнце» размещены контакты центра «Насилию.нет», занимающегося помощью пострадавшим от бытового насилия. Услышать новую песню Найка Борзова можно будет уже скоро на концерте в московском «Мумий Тролль Баре» 9 ноября.



