Борзов – о сроках выхода нового альбома: Дождемся осени, а там посмотрим

Найк Борзов готовит новый альбом. Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что часть материала уже готова, но о точную дату релиза музыкант пока предпочитает не называть – впереди ещё много работы. Подробности – только на НСН.

«Какие-то песни уже практически сведены, какие-то нет. На одну из них я еще даже барабаны не записал. Но, вообще, со сроками у меня всегда какие-то проблемы: обещаю одно, а выходит немного другое. Поэтому давайте дождемся осени, а там посмотрим», - предложил артист.

По словам Найка Борзова, скоро мы услышим первый сингл с нового альбома. Песня под названием «Реакция на солнце» уже готова и ждёт релиза. Вполне возможно, что артист сыграет её уже сегодня, 2 августа, на концерте на петербургской крыше Hi-Hat.

