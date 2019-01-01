Музыка

«Bon Jovi» впервые за 30 лет выступит в Москве

31 мая00:30

Легенадарная американская рок-группа «Bon Jovi» даст первый за 30 лет концерт в Москве. Менеджмент группы настоял на проведении шоу на стадионе «Лужники», где группа выступала в 1989 году.

В Москве можно будет услышать хиты The Prodigy и Bon Jovi в фолк-обработке

Сообщается, что Джон Бон Джови успел посетить Красную площадь, выставку Эдварда Мунка и Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке, передает ТАСС.

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ФОТО: Лужники. Арена.
ТЕГИ:Рок-музыка