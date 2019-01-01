Музыка
Сообщается, что Джон Бон Джови успел посетить Красную площадь, выставку Эдварда Мунка и Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке, передает ТАСС.
«Bon Jovi» впервые за 30 лет выступит в Москве
31 мая00:30
Легенадарная американская рок-группа «Bon Jovi» даст первый за 30 лет концерт в Москве. Менеджмент группы настоял на проведении шоу на стадионе «Лужники», где группа выступала в 1989 году.
Сообщается, что Джон Бон Джови успел посетить Красную площадь, выставку Эдварда Мунка и Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке, передает ТАСС.
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ФОТО: Лужники. Арена.
ТЕГИ:Рок-музыка
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