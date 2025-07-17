Более 80% молодых музыкантов зарабатывают 100 тысяч рублей в месяц

Уточняется, что в рамках исследования опросили 400 представителей семи ключевых профессий отрасли, включая музыкантов, продюсеров и звукорежиссеров.

Выяснилось, что для 76% респондентов музыка является дополнительным источником заработка. При этом размер гонорара во многом зависит от стажа работы и стратегии продвижения музыки. При стаже свыше 10 лет можно ежемесячно получать до 300 тысяч рублей. Заработок самых успешных представителей отрасли при этом может превышать и миллион рублей в месяц.

Эксперты также учли, что доход представителей сферы часто зависит от успешности исполнителя, с которым они сотрудничают. К примеру, зарплата музыкальных менеджеров составляет около 15% от гонорара артистов, итоговый размер оплаты варьируется от 90 (66%) до 150 тысяч рублей (34%) в месяц.

Авторы песен за написание одной композиции могут рассчитывать на гонорар в размере 50–150 тысяч рублей (54%). В среднем они создают от 5 треков в месяц. Звукорежиссеры, опрошенные в ходе исследования, отметили, что их средний доход от производства одного трека составляет 5–15 тысяч рублей, общий месячный заработок варьируется от 75 до 150 тысяч рублей в месяц.

Ранее генеральный продюсер HiFi-стриминга «Звук» Сергей Балдин в интервью «Радиоточке НСН» допустил, что некоторые артисты, занимающие сегодня первые места на стримингах, зарабатывает более 50 миллионов в год.

