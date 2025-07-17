Более 80% молодых музыкантов зарабатывают 100 тысяч рублей в месяц
Начинающие представители музыкальной индустрии с опытом до пяти лет в среднем зарабатывают до 100 тысяч рублей, отмечают эксперты приложения для артистов Звук Студио и Moscow Music School.
Уточняется, что в рамках исследования опросили 400 представителей семи ключевых профессий отрасли, включая музыкантов, продюсеров и звукорежиссеров.
Выяснилось, что для 76% респондентов музыка является дополнительным источником заработка. При этом размер гонорара во многом зависит от стажа работы и стратегии продвижения музыки. При стаже свыше 10 лет можно ежемесячно получать до 300 тысяч рублей. Заработок самых успешных представителей отрасли при этом может превышать и миллион рублей в месяц.
Эксперты также учли, что доход представителей сферы часто зависит от успешности исполнителя, с которым они сотрудничают. К примеру, зарплата музыкальных менеджеров составляет около 15% от гонорара артистов, итоговый размер оплаты варьируется от 90 (66%) до 150 тысяч рублей (34%) в месяц.
Авторы песен за написание одной композиции могут рассчитывать на гонорар в размере 50–150 тысяч рублей (54%). В среднем они создают от 5 треков в месяц. Звукорежиссеры, опрошенные в ходе исследования, отметили, что их средний доход от производства одного трека составляет 5–15 тысяч рублей, общий месячный заработок варьируется от 75 до 150 тысяч рублей в месяц.
Ранее генеральный продюсер HiFi-стриминга «Звук» Сергей Балдин в интервью «Радиоточке НСН» допустил, что некоторые артисты, занимающие сегодня первые места на стримингах, зарабатывает более 50 миллионов в год.
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