Black Star подписал трех новых артистов
25 мая состоялась презентация новых артистов BLACK STAR, открытие BLACK STAR LOUNGE и новой коллекции BLACK STAR WEAR, сообщили в пресс-службе лейбла.
На этот раз творческую команду пополнили следующие исполнители: бывший участник шоу «Голос» Кирилл Скрипник, казахский исполнитель Baur Karbon и тру-рэпер Derouse.
Мероприятие по традиции началось с красной дорожки и прибытия звездных гостей.
Новых артистов приехали поздравить Клава Кока, Ханна, Пашу, Анет Сай, Slame, Рита Дакота, Ваня Дмитриенко, Гусейн Гасанов, Квинси Промес, Дима Масленников, Карина Кросс, Алексей Столяров, Тимур Сорокин, Арина Данилова, Катя Адушкина и другие.
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