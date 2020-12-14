Би-2 проводят 2020 год грандиозным онлайн-шоу и подарят автомобиль

Музыканты группы Би-2 решили распрощаться с 2020 годом новогодним онлайн-шоу беспрецедентного масштаба. Концерт с символичным названием «Happy NewBest» состоится в последнее воскресенье года, 27 декабря, сообщили НСН в пресс-службе группы.

Happy NewBest станет самым грандиозным онлайн-концертом в истории группы: шоу пройдёт в настоящем концертном зале с полным концертным сетом, который группа использует на своих офлайн-шоу.

Ярчайшая сценография и световое шоу, 30 любимых песен, все новые хиты группы и даже акустический сет на второй сцене. От настоящего концерта Би-2 шоу Happy NewBest будет отличать только то, что все зрители концерта будут виртуальными. Но и они смогут попасть в зал: во время шоу напротив сцены будут расположены специальные экраны, на которые будут выводиться Zoom-трансляции с поклонниками группы.

Кроме того, самые преданные слушатели Би-2 смогут попасть на специальный meet-n-greet. Трансляция шоу Happy NewBest будет также доступна в VR-формате — чтобы зрители могли увидеть даже мельчайшие детали шоу. При этом стоимость входного билета будет не выше средней стоимости фильма в онлайн-кинотеатрах.

На этом концерте прозвучат и три премьеры 2020-го года: «Пекло», «Депрессия» и «Бог проклятых» — новый трек Би-2 впервые будет сыгран в электрической лайв-версии. Поскольку Happy NewBest проводится в канун Нового года, Би-2 приготовили множество подарков для зрителей концерта. Среди поклонников группы будет разыграно несколько сотен билетов на будущие концерты, а главным призом станет брендированный в стилистике Би-2 автомобиль, обладателя которого группа определит случайным образом среди зрителей трансляции в прямом эфире.

