БГ: Материала у меня уже набралось на два альбома!
По словам лидера «Аквариума», новую пластинку (пока одну) стоит ждать осенью.
Борис Гребенщиков поделился планами на осень – и эти планы сейчас очень обрадуют всех поклонников «Аквариума». Осенью БГ планирует выпустить новый альбом. Но и это ещё не всё. Борис Борисович заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что нового материала у него уже хватает на целых две пластинки. Подробности – только на НСН.
«У нас все время идет работа над новым материалом, потому, что все время появляются новые песни, с которыми надо что-то делать. Я очень надеюсь на очень. Материала у нас уже набралось на два альбома», - отметил артист.
Кроме того, ещё на бэкстейдже фестиваля «НАШЕСТВИЕ» Борис Гребенщиков раскрыл свой график работы на август.
«У меня отпуска не будет. Скоро я уезжаю микшировать песни на новый альбом и собираюсь заниматься этим весь август», - уточнил музыкант.
Таким образом, будем надеяться, что ждать до релиза пластинки осталось не очень долго, и уже этой осенью мы услышим новый альбом «Аквариума».
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