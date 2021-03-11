Белорусская группа «Галасы ЗМеста» не исключила отказ от «Евровидения»

Дмитрий Бутако, чья группа «Галасы ЗМеста» должна представлять Белоруссию на «Евровидении-2021», заявил, что окончательное решение об участии коллектива в конкурсе будет принимать Белтелерадиокомпания, сообщает РИА Новости.

По его словам, «вполне вероятно», что из-за позиции организаторов республика может отказаться от мероприятия.

«Есть у меня сильные подозрения, что ничего мы редактировать не будем. И на этом все закончится... Я ещё сам не знаю - что, куда, как», - резюмировал Бутаков.

Ранее в Европейском вещательном союзе (EBU), который является организатором конкурса «Евровидение», заявили, что песня группы «Галасы ЗМеста» «Я научу тебя» «ставит под сомнение неполитический характер мероприятия и рискует подорвать его репутацию», сообщают «Известия».

В заявлении союза говорится, что «данная песня в её нынешнем виде не может участвовать в конкурсе» и, пригрозив дисквалификацией, предложили Минску переписать или заменить трек.

