Белорусская группа «Галасы ЗМеста» не исключила отказ от «Евровидения»
Дмитрий Бутако, чья группа «Галасы ЗМеста» должна представлять Белоруссию на «Евровидении-2021», заявил, что окончательное решение об участии коллектива в конкурсе будет принимать Белтелерадиокомпания, сообщает РИА Новости.
По его словам, «вполне вероятно», что из-за позиции организаторов республика может отказаться от мероприятия.
«Есть у меня сильные подозрения, что ничего мы редактировать не будем. И на этом все закончится... Я ещё сам не знаю - что, куда, как», - резюмировал Бутаков.
Ранее в Европейском вещательном союзе (EBU), который является организатором конкурса «Евровидение», заявили, что песня группы «Галасы ЗМеста» «Я научу тебя» «ставит под сомнение неполитический характер мероприятия и рискует подорвать его репутацию», сообщают «Известия».
В заявлении союза говорится, что «данная песня в её нынешнем виде не может участвовать в конкурсе» и, пригрозив дисквалификацией, предложили Минску переписать или заменить трек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 270 / сут.
Умерли
90 734+459 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+14 006 / сут.
- Белорусская группа «Галасы ЗМеста» не исключила отказ от «Евровидения»
- Власти Подмосковья разрешили оплачивать доначисления за отопление в рассрочку
- Логопед рассказала о главной опасности несвоевременного исправления дефектов речи
- Россияне в 2020 году потеряли из-за кибермошенников порядка 9 млрд рублей
- Умер автор музыки к «Гардемаринам» Виктор Лебедев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru