Белоруссия заменила песню для Евровидения

Представитель белорусского государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» Иван Эйсмонт заявил, что для конкурса «Евровидение» была выбрана новая песня, сообщает РИА Новости.

По его словам, представитель республики на конкурсе не изменился - это группа «Галасы 3Места», которая вместо песни «Я научу тебя» исполнит другое произведение. Эйсмонт добавил, что представят новинку «в ближайшее время».

Ранее в Европейском вещательном союзе (EBU), который является организатором конкурса «Евровидение», заявили, что песня группы «Галасы ЗМеста» «Я научу тебя» «ставит под сомнение неполитический характер мероприятия и рискует подорвать его репутацию», сообщает RT.

В заявлении союза говорится, что «данная песня в её нынешнем виде не может участвовать в конкурсе» и, пригрозив дисквалификацией, предложили Минску переписать или заменить трек.

