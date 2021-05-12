«Чтобы меня побили?» Басков отшутился от участия в «Нашествии»
Народный артист России Николай Басков в интервью НСН рассказал, в каком случае он бы выступил на знаменитом рок-фестивале.
Самый крупный фестиваль в России - «Нашествие» пройдет в подмосковном Серпухове с 30 июля по 1 августа.
В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» народный артист России Николай Басков признался, что его выступление на «Главном приключении года» в теории могло бы состояться.
«Я уже нахожусь в таком возрасте, что уже понимаю, что мне можно, а что мне нельзя: я – не формат "Нашествия". Например, если бы на вашем фестивале собралась петиция, под которой подписалось бы огромное количество людей, которые бы сказали: "Мы хотим выступление Баскова на «Нашествии!" Тогда бы я приехал!» - заявил артист НСН.
Однако сначала Басков отнесся с опаской к самой идее выступления на «Нашествии» и даже в шутку не смог себе представить такого концерта.
«Только если там (в оргкомитете «Нашествия» – прим. НСН) хотят приколоться! Но и в этом случае я не знаю, что я там могу делать. Чтобы меня побили?» - резюмировал собеседник агентства.
Ранее организаторы «Нашествия» заявили участие в фестивале следующих групп: Louna, «Сплин», «Машина времени», «АлисА», Lumen, НАИВ, Нейромонах Феофан и многие другие.
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