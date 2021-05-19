«Барышни должны побеждать». Группа LASCALA болеет за Манижу

Manizha (Манижа Сангин) с пеней «Russian Woman» прошла в финал «Евровидения». Первый полуфинал мероприятия прошел во вторник. За путевку в заключительный этап боролись представители 16 стран.

Как рассказали Telegram-каналу «Радиоточка НСН» участники группы LASCALA вокалистка Анна Грин и гитарист Пётр Ездаков, они большие поклонники «Евровидения» и следят за событиями вокруг него.

«Это женская солидарность: я за то, чтобы барышни с сильным голосом и колоритной внешностью побеждали. Было бы неплохо, если бы Манижа победила, привезла бы «Евровидение» в Россию, а там мы бы (группа LASCALA) взяли работу в свои руки», - сказала Анна Грин.

Правда по признанию гитариста коллектива Петра Ездакова, в прошлом году болели сильнее, так как представители от России были артистам ближе.

«В прошлом году мы особо болели за Little Big. Это действительно была классная и интересная песня. И даже наши друзья из Испании болели не за своего представителя, а за Россию. Мы не так хорошо знакомы с творчеством Манижи, но все равно поддерживаем», - отметил собеседник агентства.

Конкурс «Евровидение» в этом году проходит в Роттердаме на арене Ahoy с 18 по 22 мая. Финал состоится в субботу, за первое место поборются представители 26 стран.

