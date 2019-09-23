Автопробег ROCK FM 95,2 в Москве перенёс зрителей в «рокерские» шестидесятые

Москва в минувшую субботу не только принимала марафон, но и «прокачалась» автопробегом с участием 13 харизматичных ретро автомобилей. Вечеринку в стиле «Рок-Америки 1960-х» организовала для слушателей радиостанция ROCK FM 95,2 совместно с музеем культовых автомобилей М.О.С.Т.

Главным центром притяжения стала копия легендарного автомобиля DeLorean DMC-12 из кинотрилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее» с автографом Кристофера Ллойда – исполнителя роли сумасшедшего изобретателя машины времени Эмметта Дока Брауна.

С помощью «машины времени» слушатели ROCK FM перенеслись в будущее, узнав от ведущего Бендера, что их ждёт в новом эфирном сезоне! Все подробности появления рокеров в кино можно будет узнать в программе «ROCK-N-MOVIE». «РОК МОЗГА» расскажет о самых больших капризах рок-звезд.

«РАПСОДИЯ РАСПАДА» погрузит слушателей в то, что убивает великие коллективы, - звёздную болезнь, вредные привычки, алчность исполнителей. Наконец, темную сторону звезд раскроет программа «БИБЛИО-РОК», она создаётся на основе биографий великих рок-артистов. Следить за новостями нового сезона Радио ROCK FM 95,2 можно на сайте rockfm.ru, там же информация об участии в акциях и розыгрышах.

