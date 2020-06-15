Аттракцион неслыханной щедрости: Бендер раздает призы на ROCK FM

Радиостанция ROCK FM с 15 июня по 3 июля 2020 года распахнет двери призового хранилища, где слушателей ждут только необходимые и ценные подарки.



Ведущий утреннего шоу Бендер в рамках программы Драйв Тайм с 10 до 11 утра в рабочие дни начнет испытывать на прочность знания всех фанатов рока, а лучшим из лучших достанутся призы.



Для получения заветных подарков – гриля, блендера или кофемашины нужно всего лишь дозвониться в эфир и следовать указаниям ведущего.



Однако в арсенале претендентов должны быть твердые знания о рок-музыке, так как без них пройти в финал и продолжить охоту за призами будет невозможно.



В райдере легендарных рок-музыкантов без труда можно найти и кофе, и вкусную еду – а радиостанция ROCK FM поддержит всех слушателей в желании обрести нужные для этого аксессуары.



Под чутким командованием Бендера парадом по раздаче подарков принять участие в акции сможет любой поклонник рок-музыки, а найти подсказки на вопросы ведущего проще простого: необходимо ежедневно слушать ROCK FM.

Подробности акции, а также описание, сроки и механика конкурса доступны rockfm.ru.

