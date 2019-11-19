Армен Григорян: Мы играем, как бог на душу положит!

Еще одна биография добавится на книжную полку любителей нашей музыки. На этот раз - история группы «Крематорий». Издание презентует лично Армен Григорян уже завтра, 20 ноября, в Московском Доме книги на Новом Арбате. Биография называется «Призраки “Крематория”». Она состоит из рассказов музыкантов, ответов на часто задаваемые вопросы и фото, которые собирали при помощи поклонников. Армен Григорян, заглянув в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио», назвал книгу сборником своих эмоций, которыми он решил поделиться, чтобы поставить точку в литературной карьере. Больше об истории группы он писать не планирует. Подробности – только на НСН.

«Это эмоции, которые мне позволили открыть много островов в моей жизни, которые могли бы остаться непознанными. Вообще, в музыке, как мне кажется, главное – не ноты, не как выглядит музыкант на сцене, а то, что создается в совокупности. Когда вдруг человек, абсолютно неосознанно, получает некие эмоции, и ему кажется, что мир изменился. То есть, он попадает в некую сказку. Когда я стою на сцене (а у нас уже давно нет плей-листа, мы играем, как бог на душу положит, что хочется сыграть в тот или иной момент, то мы и играем), создается некий спектакль. Причем, эта пьеса каждый раз играется по-разному. И вот этот эмоциональный всплеск – это, наверное, и есть то, что заставляет меня работать до сих пор», - признался артист.

А 23 ноября группа «Крематорий» отпразднует день рождения на концерте в московском клубе ГЛАВCLUB GREEN CONCERT. Группе исполнится 36 лет, в программу включили 36 песен, в том числе те, что давно не играли. А на сцене появятся персонажи книги «Призраки “Крематория”».

