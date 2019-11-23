Арбенина выпустила первый сингл нового альбома

«Ночные Снайперы» представили сингл «Секунду назад». Уже в первом, акустическом варианте песня набрала миллион прослушиваний. Узнав об этом, Диана Арбенина решила выпустить аранжированную версию. И даже сама сыграла на пианино - впервые в истории своих студийных записей. Артистка заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказала, что трек «Секунду назад» войдет в новый альбом «Ночных Снайперов». Подробности – только на НСН.

« “Секунду назад” – это первый сингл альбома, который зреет в моей голове. Мы выпустили “Невыносимую легкость бытия” в июле и этот альбом очень классно приняла аудитория, чему я очень рада. Но я продолжаю писать песни, они рождаются в моей голове, и мы решили их не копить, а отдавать публике, которая, мне кажется, с такой благодарностью это принимает. Поэтому хочется дарить и дарить новое. Я записала эту песню в Париже, послушайте эту работу!», - посоветовала артистка.

В середине декабря «Ночные Снайперы» выпустят еще один сингл - под названием «Рим». А песню «Секунду назад» можно послушать уже сейчас.

