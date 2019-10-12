Арбенина рассказала, как дети помогают ей на гастролях

Группа «Ночные снайперы» сейчас находится в туре. На гастроли коллектив отправился в расширенном составе. Даты концертов совпали со школьными каникулами, поэтому Диана Арбенина впервые взяла с собой детей. Марта и Артём поехали не развлекаться, а работать — Артём помогает с продажей мерча, а Марта снимает видео для инстаграма «Ночных снайперов». По пути из Белгорода в Орёл Диана Арбенина дала небольшое телефонное интервью программе «За сценой» на «НАШЕм радио». Подробности о гастрольном туре артистки – только на НСН.

«Все проходит достаточно гладко, несмотря на то, что вчера у нас был уже третий город, это был город Курск. Артем и Марта, очевидно, устали. Но я этому рада потому, что они теперь понимают, чем я занимаюсь на гастролях и насколько это тяжело. Неслучайно говорят, что один концерт по энергозатратам равен рабочей смене человека, который работает на бульдозере. Мне нравится, что они понимают степень ответственности, и я думаю, этот опыт мы будем продолжать. Здесь такое количество ответственности и такое количество моментов, в которые надо держать руку на пульсе, что это пока не по силам девятилетним детям, но тем лучше. Потому, что чем выше ты будешь ставить планку, тем большего ты сумеешь достичь. И начинать надо не в 45. В 9 – самое то!» - подчеркнула артистка.

Юбилейный тур «Ночных снайперов» продлится весь год. А 14 февраля в Москве, на ВТБ Арене, пройдёт концерт с новой программой «Невыносимая лёгкость бытия».

