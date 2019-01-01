Арбенина о рокерах: Из нас не сыпется песок!

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» проходит пресс-конференция лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. Она поздравила фестиваль с юбилеем и пожелала ему вечной молодости.

«Мне выпала честь открывать юбилейное двадцатое "Нашествие". Не могу поверить, что уже 20 лет прошло, что этому единственному рок-фестивалю в нашей стране уже 20 лет. Мне бы хотелось пожелать всем нам вечной молодости, вечного рок-н-рола. За эти 20 лет в нашей стране выросло новое поколение людей, которое любит русский рок. Это очень классно. Поэтому я сегодня в кепке "Звездные войны", меня будет смотреть мой сын. А я хочу, чтобы та музыка, которую буду играть я и мои коллеги, была популярна не только среди нашего поколения, но и среди тех, кто только-только начал увлекаться музыкой. Потому что это чрезвычайно важно, из нас не сыпется песок!» - воскликнула она.

8 июля, в свой День Рождения, Диана Арбенина презентовала новый альбом «Невыносимая легкость бытия». Как отметила сама артистка, эта пластинка – итог двух юбилейных лет, прошедших под знаком 25-летия группы «Ночные снайперы».

Фестиваль «Нашествие» в этом году пройдёт с 18 по 21 июля на своей постоянной площадке в Большом Завидове Тверской области. Всего на «Главной сцене», сценах «НАШЕ 2.0» и «УЛЬТРА» выступят в течение 4-х дней более 130 коллективов. Группа «Ленинград» даст концерт за день до официального открытия 18 июля.

