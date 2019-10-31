Animal ДжаZ рассказали о тайном смысле обложки своего нового альбома
Пластинка называется «Время любить». Идея снимка, который стал обложкой альбома, принадлежит Александру Красовицкому.
Время слушать новый альбом Animal ДжаZ, не время разбрасывать бомбы! Команда выпустила свой 10-ый электрический релиз! Александр Красовицкий заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио» об обложке альбома. Подробности – только на НСН.
«Автором снимка для обложки стал замечательный питерский фотограф Алексей Корзов, а идея моя. Я хотел, чтобы это была хрупкая девушка. Потому что ничто так не показывает хрупкость любви и современного мира, все время стоящего на грани каких-то катастроф, как хрупкое женское тело. Вот эту хрупкость мы и хотели передать. Надеюсь, нам это удалось», - отметил артист.
Ближайшие концерты Animal ДжаZ: 22 декабря – Москва, клуб 19/30, А 27 декабря - Санкт-Петербург, A2 Green Concert. Музыканты будут отмечать День Рождения группы, и думаю, обязательно споют что-то из альбома «Время Любить».
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