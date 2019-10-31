Animal ДжаZ рассказали о тайном смысле обложки своего нового альбома

Время слушать новый альбом Animal ДжаZ, не время разбрасывать бомбы! Команда выпустила свой 10-ый электрический релиз! Александр Красовицкий заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио» об обложке альбома. Подробности – только на НСН.

«Автором снимка для обложки стал замечательный питерский фотограф Алексей Корзов, а идея моя. Я хотел, чтобы это была хрупкая девушка. Потому что ничто так не показывает хрупкость любви и современного мира, все время стоящего на грани каких-то катастроф, как хрупкое женское тело. Вот эту хрупкость мы и хотели передать. Надеюсь, нам это удалось», - отметил артист.

Ближайшие концерты Animal ДжаZ: 22 декабря – Москва, клуб 19/30, А 27 декабря - Санкт-Петербург, A2 Green Concert. Музыканты будут отмечать День Рождения группы, и думаю, обязательно споют что-то из альбома «Время Любить».

