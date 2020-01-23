«ЧАРТОВА ДЮЖИНА» расширит концертную часть премии

За три недели до 13-го ежегодного музыкального фестиваля «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» и вручения национальной музыкальной премии «НАШЕго Радио» организаторы сообщили, как изменится фестиваль в 2020 году. В оргкомитете уточнили, что приняли решение значительно расширить концертную часть премии, чтобы каждый присутствующий получил 13 февраля на площадке ВТБ АРЕНА мощный музыкальный заряд.

«В этом году премия "ЧАРТОВА ДЮЖИНА" проводится в юбилейный для себя тринадцатый раз. Несмотря на то, что мы организуем премию, на первом месте всегда стоит музыка. В этот раз с большими сетами выступят семь ярких коллективов. А в перерывах ведущие и звездные гости вручат награды победителям, которых выбрали НАШИ слушатели. Приведу интересные факты по лауреатам премии: у нас есть рекордсмен, который за всю историю получил восемь наград - группа "ДДТ", и семь наград - Земфира. По шесть побед имеют в своем активе Би-2 и группа "Король и Шут". А прямо перед Новым годом группы "Ленинград" и "Ночные снайперы" боролись за свою шестую "пластинку", однако, вторые пробились вперед», - отметил продюсер премии Андрей Матвеев.

«Особенной и самой престижной номинацией уже многие годы является «Легенда». Ее получают люди, которые внесли значительный вклад в развитие нашей музыки и российского искусства в целом. Здесь нельзя победить - лауреата выбирают только организаторы премии. Конечно, мы храним его имя в секрете. Одно можно сказать - это известный советский музыкант и поэт с весьма трагической судьбой, и у нас есть повод вспомнить об этом человеке именно в 2020 году», - сказал продюсер.

Хэдлайнером ожидаемого музыкального события станет группа «Алиса». Лайн-ап фестиваля составили группы «Пикник», «Чиж & Co», 25/17, проект «Горшенев», молодые рэп-хулиганы, дуэт «ЗАТОЧКА», король рок-нуара, лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Напомним, что в системе голосования премии «ЧАРТОВА ДЮЖИНА - 2020» произошли изменения: победителей в 13-ти номинациях выбирают слушатели «НАШЕго Радио» путём народного голосования, без участия экспертного совета.

Билеты уже в продаже на сайте https://msk.kassir.ru/koncert/vtb-arena-tsentralnyiy-stadion-dinamo/chartova-dyujina-2020_2020-02-13







