Андрей Князев раскритиковал подражателей «Короля и Шута»
Музыкант Андрей Князев признался «Газете.Ru», ему не понятно поведение артистов, которые копируют стиль «Короля и Шута».
«Этот путь мне непонятен. Я был фанатом создания чего-то своего, чтобы поразить общественность, но главное — жить в своем мире. И не понимал, какой смысл выходить на сцену, если нет этого рвения», - признался Князев.
При этом он считает, что нет ничего плохого в том, что музыканты вдохновляются «Королем и Шутом». Князев отметил, что рок-музыкант создали культуру, которая «стала достоянием общественности», но при этом все равно не разделяет позиции исполнителей, которые пытаются подражать другим вместо того, чтобы привносить в творчество что-то свое.
Ранее рок-группа «Аффинаж» выпустила новый альбом «Общество с ограниченной ответственностью». Пластинка доступна на стриминговых платформах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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