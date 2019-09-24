Бледный и Ант устроят «принудительно-танцевальный вечер»

Сайд-проект группы «25/17» «Лёд 9» возвращается на сцену после трехлетнего перерыва. Уже в эту пятницу, 27 сентября, в ДК Горбунова пройдет большой концерт проекта. По словам музыкантов, это будет «принудительно-танцевальный вечер». Андрей Бледный заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, почему «Лёд 9» не так часто можно было увидеть на сцене. Подробности – только на НСН.

«Если «25\17» - это «только для своих», то «Лед 9» - это совсем не для всех. Так получилось, что у нас (я имею в виду «25\17») выходили альбомы, мы с ними «турили», а на «Лед 9» просто не было времени», - признался артист.

А 1 сентября у проекта «Лёд 9» вышел новый сингл «Мы - Лёд». В треке, кстати, есть отсылка к одной из песен Егора Летова. Андрей Бледный и Антон Завьялов по секрету рассказали нам, что сейчас идёт работа над новыми песнями проекта «Лёд 9». Ну, а столичный концерт в ДК Горбунова откроет тур проекта по стране. Так что следите за новостями и обязательно приходите на концерт.



