Анатолий Айс возвращается на Радио JAZZ 89.1 FM с «Функцией Фанка»

В эфир Радио JAZZ 89.1 FM сегодня возвращается дерзкий и яркий проект «Функции Фанка». С 21:00 со слушателями вновь известный диджей, продюсер, промоутер и радиоведущий Анатолий Айс.

Проект «Функции Фанка» – это возможность убедиться в многогранности данного музыкального стиля. Он может быть напористым, пьянящим или флегматично-эстетским. Вы услышите разноцветные ритмы Африки и мелодичное фанк-диско. Проникновенный и невероятно чувственный вокал соул музыки тронет сердце любого, в то время как ноги будут сами двигаться в такт. А лёгкий софт-фанк – это сочетание мягкости и нежности мелодий с пульсирующим упругим ритмом.

Фанк невозможно описать в двух словах, но когда мы его слышим, мы знаем что это Фанк. Он похож на громыхающую посудину с закипающим музыкальным варевом, и мы забываем обо всём, начиная вариться и двигаться в этой кипящей массе. Фундаментальная роль всей фанк-музыки – заставить людей двигаться или хотя бы передать им ощущение движения.

Программа «Функции Фанка» будет выходить на Радио JAZZ 89.1 FM каждый вторник в 21.00 по Москве. Вместе с ведущим Анатолем Айсом слушатели отправятся в путешествие по золотой эре фанк музыки - началу семидесятых. Также непременно заглянем в шестидесятые, когда фанк только зарождался и в восьмидесятые, когда фанк, установив свои правила и законы, зорко следил за их выполнением.

Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.

