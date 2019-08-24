AnacondazZ: На своем юбилее дадим дискотеку «на все деньги»

Группа AnacondaZ готовится отмечать 10-летие, и ребята заранее начали готовиться к большим концертам в Москве и Петербурге. Артём Хорев заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и отметили, что с ними такого раньше не случалось. Подробности – только на НСН.

«На московском и питерском концертах у нас будут декорации и очень продуманное шоу, которое мы готовим сейчас, за полгода. И мы впервые готовимся заранее. Вообще, в туре у нас будет просто огромная программа. Обычно на сольных концертах мы играем недолго, а тут решили, что называется, врубить дискотек «на все деньги». Кстати, по возможности, некоторые элементы шоу тоже доедут с нами до регионов», - отметил артист.

Параллельно AnacondaZ работать над новыми песнями. За расписанием тура к 10-летию отправляйтесь на официальные ресурсы команды, согласно которым 23 ноября команда выступит в петербургском клубе А2 Green Concert, а 7 декабря в московском ADRENALINE STADIUM.

