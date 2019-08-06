AnacondaZ ищет массовку для нового клипа

Группа AnacondaZ готовится отметить первый серьёзный юбилей – команде в этом году исполняется 10 лет. Артём Хорев заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что по случаю юбилея группа отправится в гастрольный тур. Впрочем, про новые треки артисты тоже не забывают. Подробности – только на НСН.

«Сейчас у нас в работе несколько совместных песен, своих песен, которые должны выйти. Впрочем, как обычно, у всех артистов планы одинаковые: концерты, клипы. Вот и у нас точно так же. Будет клип, будут песни, новые, совместные. Помимо этого мы ничем не занимаемся», - отметил артист.

Кстати, у вас есть шанс засветиться в новом клипе AnacondaZ. Ребята выложили на странице в соцсети «Вконтакте» пост, где можно записаться в массовку. Первый съёмочный день уже сегодня, а второй – 9 августа. Если живёте в Москве и хотите стать героем YouTube – записывайтесь.

