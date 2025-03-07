Алиса Вокс: «Свой первый гонорар я получила в 7 лет»

Студенты факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ допросили с пристрастием Алису Вокс, певицу, артистку и радиоведущую, успевшую поработать с группой «Ленинград», построить успешную сольную карьеру и ставшую «главным экспонатом» дневного шоу на «Нашем Радио».

Встреча со звездой прошла в пресс-центре «Национальной Службы Новостей» (индустриального партнера ФКИ), в формате открытого интервью с преподавателем ВШЭ, программным директором «Нашего радио» Игорем Паньковым.

История пути артистки в музыкальную индустрию впечатляет: голодное детство в Петербурге 90-х, попытки зарабатывать музыкой со школьных лет, поиск своего творческого пути во время учёбы в университете. Все это сформировало характер и личность героини. Качества, воспитанные в себе с детства, привели Алису на тот уровень, который она уже успела достигнуть.

«Когда вы молоды, «щупальца», которыми строятся новые социальные связи очень активны. Не пренебрегайте этим, не прячьтесь в свои ракушки: обязательно знакомьтесь со всеми кто вам интересен, кто показался вам ярким, кто показался вам перспективным, с кем вы просто на одной волне. Объединяйтесь, делайте что-то вместе. Не обязательно всё получится с первого раза, зато вы выработаете качества, без которых не обойтись в индустрии»,— посоветовала артистка будущим продюсерам.

Конечно, поговорили и про группировку «Ленинград». Во многом, оглушительной популярности песни «Экспонат» (в простонародье «На лабутенах»), ставшей одним из самых громких хитов последнего десятилетия, мы обязаны именно Алисе Вокс, которая была солисткой «Ленинграда» с 2013 по 2016 год. Удивительно, что вопреки разгульному сценическому образу, Алисе удалось сохранить собственные моральные и профессиональные принципы, которыми она поделилась со студентами. Самое главное, постоянно находиться в движении, по этому поводу певица цитирует «Алису в стране чудес» Льюиса Кэррола: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!». Только так можно сохранить себя от штампов сценического образа и клише общественного восприятия, которые являются, по мнению артистки, темной стороной любой популярности.

«Алиса— безумно вдохновляющий спикер. Желание пробиваться вперед и жить своим креативным трудом стало ещё сильнее», - рассказал НСН после мастер-класса Алисы Вокс студент УвАВИ Игорь Моргунов.

Студенты профильной программы «Управление в аудиовизуальных индустриях» НИУ ВШЭ постоянно участвуют в выездных занятиях с индустриальными партнерами своего профиля. В ходе подобных мероприятий будущие продюсеры получают практические знания сразу о трех креативных сферах: музыке, кино и зрелищах, перенимая опыт успешных наставников.

