Александр Демидов и «ДЕМИДОBAND» приглашает на фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ»

26 и 27 июля в кинопарке «Москино» пройдёт фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ». В эти дни на сцену выйдут 20 популярных музыкальных групп и исполнителей, каждый из которых сыграет часовой сет. Кроме концертов, гостей ждут интерактивные зоны и разнообразные тематические площадки для детей и взрослых. Приятным бонусом станет возможность принять участие в съемках эпизодов по мотивам легендарных фильмов на территории «Москино».

Фестиваль объединит музыку и кино, создав неповторимую атмосферу творчества. Гостей ждут две сцены: Главная – с выступлениями топовых российских групп и Киносцена, где зрители увидят известных актёров. Так, 27 июля на второй площадке свои песни представит заслуженный артист России, актёр, один из основателей театра «Квартет И», лидер группы «ДЕМИДОBAND» Александр Демидов.

«На фестивале я буду выступать как музыкант, это будет тесное и теплое общение с публикой. Бард-рок – это актерская песня с обработкой в стиле рок. Я испытываю волнение даже когда выхожу на обыкновенный спектакль, а тут музыкальный фестиваль с оттенком рока – это энергия, которая должна присутствовать и в музыке, и в тебе. Но это хорошо, потому что, если музыкант волнуется, значит, он еще живой. Увидимся и зажжем, приходите на фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», – сказал актер и музыкант.

В ходе концертной программы на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» свои хиты исполнят группы «Ленинград», «Чайф», Юлия Пересильд и её группа «МАNДРАГОРА», RADIO TAPOK, актер театра и кино Гоша Куценко и «ГК», группы «Пилот», «Крематорий», «Гудтаймс», Костя Кулясов и «АнимациЯ», Найк Борзов, F.P.G., Nagart, «Глобалис», Casual, Elena Jaya (Елена Джая), группы «Ключевая», TattooIn, «Ключи» и «Гран-КуражЪ».

Желающие смогут посетить мастер-классы, поучаствовать в квизе, посетить спортивную площадку, зону аквагрима и детских развлечений с веселыми батутами и настольными играми.

На территории кинопарка будет работать порядка 15 фудтраков с вкусной едой и напитками не только российской кухни, но и разных стран мира – от Северной Америки и Европы до Азии.

Отправляйтесь на праздник на городском транспорте, бесплатных шаттлах или такси. Около фестиваля на время его проведения будет установлена безостановочная зона, припарковаться вблизи не получится.

От м. «Теплый стан» ходят городские автобусы Е144, Е142, Е143, Е144a, Е144в, Е148 от остановки 6С, а также маршрутки 512 и 887 от остановки 6Е. От м. «Ольховая» курсируют городские автобусы 513, 515 и маршрутки 512, 887. От «Теплого стана» и «Саларьево» гостей доставят бесплатные шаттлы. На такси будет удобно приехать до остановки городского транспорта «Кинопарк "Москино"», а уехать с фестиваля можно, вызвав автомобиль на противоположную сторону дороги в специальную зону вызова такси. Подробную программу фестиваля смотрите на сайте: nashe.ru

