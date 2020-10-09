Альбом Леонида Агутина претендует на Grammy в пяти номинациях
Альбом Леонида Агутина «La Vida Cosmopolita» вошёл в «длинный список» американской премии Grammy. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь артиста Наталия Николенко.
Испаноязычная пластинка российского музыканта попала в лонг-лист престижной премии сразу в пяти номинациях. «La Vida Cosmopolita» претендует на «Лучший альбомом года» и «Лучший латинский поп-альбом». Кроме этого совместный трек Леонида Агутина и Ал Ди Меолы «Just A Rainy Day» представлен в номинациях «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка», а клип на песню «Funky Cha» в категории «Лучшее музыкальное видео».
Попадёт ли альбом Леонида Агутина в список финалистов Grammy-2021, станет известно в декабре 2020 года.
Релиз альбома «La Vida Cosmopolita» состоялся 27 марта 2020 года, он включает 11 песен. В его создании Леониду Агутину помогали представители Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России. Пластинка выпущена в честь 15-летия альбома Агутина и Ал Ди Меолы «Cosmopolitan Life».
Премия Grammy вручается ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи и считается одной из самых престижных. В 2021 году награды будут вручены в 63-й раз.
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