Afro-Dite выступит в рамках проекта «Джаз на воде»

Afro-Dite выступит в четверг, 13 марта, в рамках проекта «Джаз на воде». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Радио Jazz.

Angelique — молодая вокалистка из Ямайки. Одинаково свободно чувствует себя в разных музыкальных стилях, но особенно известна исполнением регги, музыки своей родины, а также совместными выступлениями с Дэмиеном Марли (сыном прославленного провозвестника регги Боба Марли) и Лу Грэммом (американским вокалистом, певшем долгое время в Foreigner и сделавшим отличную сольную карьеру). На своих концертах Анжелик и Afrodite создают тёплую атмосферу островов Карибского моря и вечерних пляжей Флориды и Калифорнии.

Посадка гостей на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление судна – в 20:00.

