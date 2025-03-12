Afro-Dite выступит в рамках проекта «Джаз на воде»
Afro-Dite выступит в четверг, 13 марта, в рамках проекта «Джаз на воде». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Радио Jazz.
Angelique — молодая вокалистка из Ямайки. Одинаково свободно чувствует себя в разных музыкальных стилях, но особенно известна исполнением регги, музыки своей родины, а также совместными выступлениями с Дэмиеном Марли (сыном прославленного провозвестника регги Боба Марли) и Лу Грэммом (американским вокалистом, певшем долгое время в Foreigner и сделавшим отличную сольную карьеру). На своих концертах Анжелик и Afrodite создают тёплую атмосферу островов Карибского моря и вечерних пляжей Флориды и Калифорнии.
Посадка гостей на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление судна – в 20:00.
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