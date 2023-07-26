«Не можем не петь!»: Red Guitar Pick из Крыма везет фанк-рок «Молодым ветрам»

Финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» группа Red Guitar Pick ("Красный Гитарный Медиатор") из Крыма призналась НСН, что пишет музыку не ради популярности, а просто потому, что не может ее не создавать.

Песни коллектива можно будет услышать на гала-концерте 5 августа в клубе «Урбан» на Дизайн-заводе «Флакон». Посетить мероприятие можно совершенно бесплатно.

«Привет! Мы - группа Red Guitar Pick ("Красный Гитарный Медиатор") из солнечного Крыма. Группа появилась в 2016 году, но активная музыкальная деятельность началась с 2020 года. С этого времени мы записали 8 достаточно разнообразных музыкальных альбомов и дали около 50 концертов по полуострову», - представились музыканты.

Также они рассказали, что совмещают работу с любимым делом и радуются этому.

«Поем на русском и английском языках. Музыканты все обычные ребята, которые совмещают основную работу с любимым делом. Получаем вместе со слушателями огромное удовольствие от выступлений, любим экспериментировать во время записи, записываем песни без использования компьютера - на портастудию. Звезд с неба не хватаем, ценим, что имеем и радуемся этому. В конкурсе нам посоветовала участвовать наша коллега из соседней группы по гаражу», - поделились собеседники НСН.

По словам участников группы, когда они прошли в финал, то не поверили, так как у них совсем немного фанатов, а теперь они ждут знакомств с известными музыкантами.

«В рамках таких мероприятий нам важнее получить музыкальный опыт, чем прорекламировать себя, ведь мы создаем музыку не с целью популяризации нашей группы, а просто потому, что мы не можем ее не создавать. Музыка из нас исходит, и мы этому не препятствуем. Финалистам и тем, кто не прошел в финал желаем быть благодарными тому, что для нас в принципе организовали такой конкурс и дали заявить о себе. На месте организаторов мы бы поступили также, ведь по всей стране у нас очень много талантливых людей, которые могут помочь сделать общество лучше, дарить прекрасное, творить от души. Очень стыдно за тех, кто кричит, что финалисты нечестно попали в финал, вместо того, чтоб сказать: «спасибо за конкурс». Всех 50 участников уважаем и считаем достойными», - заключили артисты.

Во время гала-концерта музыкантов будет оценивать профессиональное жюри. Из 50 финалистов будут выбраны пять победителей, которые запишут свои песни в одной из лучших студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, после чего вместе со своими «звездными» наставниками молодые музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России и зазвучат в эфире «НАШЕго Радио».

Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

