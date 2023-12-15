Для победителя «Молодых ветров» TOBE сняли клип
Организаторы Всероссийского музыкального конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» сняли клип для победителя конкурса TOBE на песню «Не кино».
Ролик доступен в группе «Молодые ветра» в соцсети «ВКонтакте», а также на YouTube-канале конкурса.
Всероссийский музыкальный конкурс «Молодые ветра» завершился 5 августа, на финальном гала-концерте в московском клубе «Урбан» были выбраны пять победителей: Маргарита Нащекина, «Ширли-Мырли», «Саша Балог», TOBE, «КРОУ». Музыканты отправились в гастрольный тур по восьми городам страны и дали большие концерты вместе с хeдлайнерами, группами «ГУДТАЙМС», «Анимация», Александром Ф. Скляром и коллективом «Ва-Банкъ».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.
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