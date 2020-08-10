Жириновский назвал агонией режима Лукашенко жестокий разгон протестующих в Минске

Агонией режима Лукашенко назвал жесткий разгон акций протеста в Минске лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Как передает РИА «Новости», он заявил, что Александр Лукашенко больше не будет участвовать в выборах в Белоруссии. И в ближайшие годы ему придется покинуть родину.

По словам Жириновского судьба Лукашенко зависит от России.

«Если нам нужны дармоеды, нахлебники, иждивенцы, значит будем держать», - заявил вождь либерал-демократов.

В свою очередь координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, как пишет "Свободная пресса", высказал мнение, что в перспективе в Белоруссии может произойти свой Майдан и Лукашенко лишится власти.

Отметим, что ранее глава правительства России Михаил Мишустин через своего белорусского коллегу Романа Головченко поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии. Об этом сообщило RT.

