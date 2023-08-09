Завершена реконструкция жилого дома на Трубной улице

Реконструкция жилого дома в Мещанском районе столицы полностью завершена, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«Здание по адресу: ул. Трубная, д. 33 сохранило свое назначение в качестве жилого дома», – отметил глава департамента Сергей Левкин.

По его словам, при проведении работ сохранены объемно-пространственные характеристики здания, а также архитектурно-художественный облик главного фасада.

На сегодняшний день работы выполнены по 124 объектам из 192, включенных в «дорожную карту» мероприятий по ликвидации отселенного ветхого и аварийного фонда Центрального административного округа Москвы.

Ещё остаются не реконструированными 68 зданий, сроки проведения работ по которым определены их собственниками до 2027 года.

