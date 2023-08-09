Завершена реконструкция жилого дома на Трубной улице
Реконструкция жилого дома в Мещанском районе столицы полностью завершена, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
«Здание по адресу: ул. Трубная, д. 33 сохранило свое назначение в качестве жилого дома», – отметил глава департамента Сергей Левкин.
По его словам, при проведении работ сохранены объемно-пространственные характеристики здания, а также архитектурно-художественный облик главного фасада.
На сегодняшний день работы выполнены по 124 объектам из 192, включенных в «дорожную карту» мероприятий по ликвидации отселенного ветхого и аварийного фонда Центрального административного округа Москвы.
Ещё остаются не реконструированными 68 зданий, сроки проведения работ по которым определены их собственниками до 2027 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин разрешил исполнять валютные госгарантии в рублях
- В московском метро протестируют оплату цифровыми рублями
- Гражданина ФРГ задержали по подозрению в шпионаже в пользу России
- В США на женщину одновременно напали змея и ястреб
- Свергнутый президент Нигера отказался уходить в отставку
- Казахстан приостановил работу домена yandex.kz
- Кремль: Путин провел рабочую встречу с тверским губернатором Игорем Руденей
- В Конгрессе США обвинили Байдена в получении денег из России
- ЦБ с 10 августа перестанет покупать валюту из-за ослабления рубля
- СМИ: президент ОАЭ намерен организовать встречу Путина и Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru