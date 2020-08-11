Занятия в школах начнутся 1 сентября в обычном режиме

Занятия в российских школах 1 сентября начнутся в обычной форме, очно. Об этом, как передает RT, рассказал руководитель Министерства просвещения Сергей Кравцов.

«Готовимся именно в этот день начать полноценную работу - в нормальном очном режиме. Конечно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора», - заявил министр на совещании членов правительства с Владимиром Путиным.

Как передает «Газета.ру», в высших учебных заведениях с 1 сентября будут регулярно измерять температуру и проводить дезинфекцию помещений. Также студенты будут обязаны носить маски, а физкультуру будут проводить на улице. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

