Занятия в школах начнутся 1 сентября в обычном режиме
Занятия в российских школах 1 сентября начнутся в обычной форме, очно. Об этом, как передает RT, рассказал руководитель Министерства просвещения Сергей Кравцов.
«Готовимся именно в этот день начать полноценную работу - в нормальном очном режиме. Конечно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора», - заявил министр на совещании членов правительства с Владимиром Путиным.
Как передает «Газета.ру», в высших учебных заведениях с 1 сентября будут регулярно измерять температуру и проводить дезинфекцию помещений. Также студенты будут обязаны носить маски, а физкультуру будут проводить на улице. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
898 тыс.+4 945 / сут.
Умерли
15 131+130 / сут.
Выздоровели
703 тыс.+6 494 / сут.
- Байден выбрал кандидата в вице-президенты США
- За сутки в Москве умерли 12 пациентов с COVID-19
- «Локомотив» обыграл «Рубин» со счетом 2:0
- Источник рассказал о состоянии Ефремова после госпитализации
- Президент Литвы призвал провести саммит ЕС по ситуации в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru