На 11 избирательных участках, расположенных за пределами Украины, завершилось голосование за президента страны. Об этом объявила член Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая в ходе пресс-конференции.

Всего за границей Украины организован 101 избирательный участок.

«По состоянию на 17.00 уже завершился процесс голосования на 11-ти заграничных избирательных участках», - цитирует Бернацкую РИА «Новости».

В числе избирательных участков, где уже начался подсчет голосов, посольства Украины в Казахстане и Киргизии, Китае, Монголии Южной Корее, Японии, Австралии, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре, Шанхае и Малайзии.

Ранее стали известны результаты экзитполов, в соответствии с которыми кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набирает в ходе второго тура выборов главы государства 71,8% голосов, его оппонент Петр Порошенко - только 28,2% голосов.

