За границей Украины начался подсчет по итогам выборов президента страны
На 11 избирательных участках, расположенных за пределами Украины, завершилось голосование за президента страны. Об этом объявила член Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая в ходе пресс-конференции.
Всего за границей Украины организован 101 избирательный участок.
«По состоянию на 17.00 уже завершился процесс голосования на 11-ти заграничных избирательных участках», - цитирует Бернацкую РИА «Новости».
В числе избирательных участков, где уже начался подсчет голосов, посольства Украины в Казахстане и Киргизии, Китае, Монголии Южной Корее, Японии, Австралии, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре, Шанхае и Малайзии.
Ранее стали известны результаты экзитполов, в соответствии с которыми кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набирает в ходе второго тура выборов главы государства 71,8% голосов, его оппонент Петр Порошенко - только 28,2% голосов.
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