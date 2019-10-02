Володин назвал дату начала рассмотрения бюджета на 2020-2022 годы

23 октября Госдума начнет рассмотрение в первом чтении проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы. Об этом, как пишут «Дни.ру», сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам дополнительного заседания совета Госдумы.

«Принято решение единогласно выйти на рассмотрение законопроекта о бюджете в первом чтении 23 октября с внесением проекта постановления, в котором мы отражаем четыре направления», - сказал он.

По словам Володина, в следующем году доходы федерального бюджета составят более 20 трлн рублей. Он указал, что 2021-2022 годах доходная часть бюджета будет увеличиваться на три трлн рублей каждый год.

