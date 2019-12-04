Водителей в Московском регионе предупреждают о метели и гололедице
На территории Московского региона вечером 4 декабря ожидается ухудшение погодных условий. В частности, синоптики прогнозируют сильную метель и гололедицу, а также ветер с порывами до 15-17 метров в секунду.
Как сообщает портал «Подмосковье сегодня», областной Минтранс советует воздержаться водителям от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный. Так как при такой непогоде растет вероятность аварий и снижается средняя скорость на дорогах.
Если же воспользоваться общественным транспортом не предоставляется возможным, то чиновники призывают автолюбителей быть предельно внимательными.
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