Во Внукове продадут участок под гостиницу

В Москве рядом с аэропортом «Внуково» выставлен на торги земельный участок под размещение гостиничного комплекса площадью 5097 кв. м. Об этом стало известно на роуд-шоу «Торг уместен: земля и здания от города», организованном столичным департаментом по конкурентной политике.

Земельный участок располагается по адресу улица Карьерная, з/у 1. В 10 минутах езды находятся международный аэропорт Внуково, управа района, футбольный и волейбольный клубы, бассейн «Альбатрос» и центральный парк «Внуково».

«Аэропорты традиционно считаются важными образующими элементами инфраструктуры, которые гарантируют высокий трафик и платежеспособную аудиторию», - отметил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Назначение земельного участка гарантирует окупаемость для инвестора. «Внуково» наравне с «Шереметьево» специализируется, в первую очередь, на перевозке пассажиров, поэтому строительство гостиницы в непосредственной близости от него может стать выгодным капиталовложением.

«Среди будущей аудитории – туристы, гости столицы, отправившиеся в деловую поездку, транзитные пассажиры, а также люди с изменившимися рейсами», - подчеркнул Щербаков.

«На участке площадью 0,98 га потенциальный инвестор может построить гостиничный комплекс общей строительной площадью 5 тыс. кв. м. Начальный размер годовой арендной платы за участок составляет 3,2 млн рублей. Объект уже выставлен на торги, и подать заявки участие в аукционе за право его аренды можно до 2 марта», - добавил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Подать заявки участие в аукционе за право аренды объекта можно до 2 марта 2020 года.

Познакомиться со всеми характеристиками лота можно на инвестиционном портале города Москвы.

