Венгрия приостановила поставки российской нефти

Венгерская компания MOL приостановила поставки российской нефти через трубопровод «Дружба» из-за сообщений об ухудшении качества поставляемого сырья, сообщает РИА «Новости».

В компании выразили надежду на скорейшее возобновление импорта, уточнив, что временная остановка поставок через трубопровод «Дружба» не скажется на работе НПЗ в ближайшее время.

Напомним, что о проблемах с качеством нефти, транспортируемой из России в Белоруссию, стало известно на прошлой неделе. В топливе был выявлен слишком высокий уровень хлорида. Проблема была обнаружена на участке Самара - Унеча нефтепровода «Дружба». Среди остановившихся поставки нефти из России — Словакия, Польша, Украина.

Вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию.

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Маршрут проходит от Самары до Брянска затем до Мозыря, после чего разветвляется на 2 участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

