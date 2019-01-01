Венедиктов: Полиция обеспечила безопасность всех оппозиционных пикетов

Московская полиция обеспечила безопасность всех пикетов оппозиции по сбору подписей за кандидатов на выборы в Мосгордуму, в том числе за счет организации стационарных постов для охраны порядка. Об этом в ходе первого заседания совета столичной Общественной палаты сообщил заместитель ее председателя, руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

«В Москве случались нападения на сборщиков подписей, сейчас идет активная фаза сбора, до 5 июля осталось всего ничего. Я направил письмо начальнику полиции Олегу Анатольевичу Баранову с просьбой обеспечить безопасность сборщиков подписей в местах стационарного собирания подписей, мэр поддержал. Олег Анатольевич действительно выделил специальные стационарные посты, и я получаю фотографии с постов, где стоят полицейские. Вы обратили внимание, что за прошедшие два дня - воскресенье и понедельник - у нас не было ни одного нападения», - сказал Венедиктов.

Глава общественного штаба уточнил, что дополнительная охрана выделена тем кандидатам в кандидаты, которые такой письменный запрос направили.

«Мы взаимодействуем с полицией и мэром города по этому вопросу, и удается, пока во всяком случае, обеспечивать безопасность», - добавил замглавы столичной Общественной палаты.

По словам Венедиктова, для того, чтобы получить дополнительную охрану, в запросе необходимо указать конкретный адрес, куда ставить пост.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 г.



