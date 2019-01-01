Варвара Караулова освобождена по УДО
Варвара Караулова, бывшая студентка МГУ Александра Иванова, осужденная на 4,5 года за попытку вступить в ряды запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), сегодня, 27 апреля, условно-досрочно освобождена из вологодской колонии.
Отец Карауловой Павел заявил, что дочь находится дома и «приходит в себя». Он также отметил. Что в ближайшее время она не планирует встречаться с журналистами и давать пресс-конференцию.
«Сейчас еще рано что-то говорить, все завтра. Дайте в себя прийти»,- цитирует РИА «Новости» слова Караулова.
По решению Вологодского городского суда девушка условно-досрочно освобождена из колонии, где ей оставалось отбывать 1 год и 10 месяцев.
Напомним, что Варвару Караулову, сменившую имя и ставшую Александрой Ивановой, в декабре 2016-го суд приговорил к 4,5 года колонии за попытку присоединиться к ИГ. В октябре 2015 года она, уехав без ведома родителей в Стамбул, была задержана при подозрении в проникновении на территорию Сирии.
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