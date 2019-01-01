Варвара Караулова освобождена по УДО

Варвара Караулова, бывшая студентка МГУ Александра Иванова, осужденная на 4,5 года за попытку вступить в ряды запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), сегодня, 27 апреля, условно-досрочно освобождена из вологодской колонии.

Отец Карауловой Павел заявил, что дочь находится дома и «приходит в себя». Он также отметил. Что в ближайшее время она не планирует встречаться с журналистами и давать пресс-конференцию.

«Сейчас еще рано что-то говорить, все завтра. Дайте в себя прийти»,- цитирует РИА «Новости» слова Караулова.